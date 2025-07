“Massima solidarietà, sostegno e gratitudine al personale sanitario, agli operatori del 118 e ai volontari della Croce rossa che domenica scorsa, ad Agrigento, sono state vittime di un’aggressione mentre prestavano soccorso a una persona durante le celebrazioni di San Calogero”.

Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, venuta a conoscenza dello spiacevole episodio ai danni degli operatori sanitari già segnalato alla Questura di Agrigento.

“La violenza – aggiunge la parlamentare – va condannata in ogni circostanza, tanto più quando ad esserne vittima sono medici e infermieri sempre in prima linea a tutela della salute dei cittadini. Agli operatori sanitari va un particolare ringraziamento per i diversi interventi di soccorso svolti domenica scorsa ad Agrigento tra tante difficoltà. Occorre evidentemente fare di più e profondere tutto l’impegno possibile per mettere il personale sanitario nelle condizioni di svolgere il loro lavoro in sicurezza sia in ambulanza sia nei pronto soccorso”.