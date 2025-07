Due condanne per aver “sfregiato” la Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca di Realmonte, con della polvere di ossido di ferro di colore rosso. Il tribunale di Agrigento ha condannato 2 uomini di Favara. Il giudice Andrea Terranova ha inflitto 3 mesi e 5 giorni di reclusione al primo, riconoscendo anche una capacità di intendere scemata, e 4 mesi e 15 giorni al secondo.

I due – difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Antonella Carlino – sono ritenuti i responsabili del deturpamento della Scala dei Turchi, avvenuto il 7 gennaio 2022, macchiata con della polvere di ossido di ferro di colore rosso per fortuna non in maniera irreparabile.