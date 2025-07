Tragedia a San Leone. Una persona di circa settant’anni è deceduta in spiaggia dopo aver accusato un malore. Un infarto fulminante, a quanto pare, non avrebbe lasciato scampo all’uomo che stava trascorrendo una giornata di relax al mare in compagnia della famiglia.

È successo nella spiaggia antistante lo stabilimento balneare Aquaselz. Increduli e provati i tantissimi bagnanti che si trovavano sul litorale. L’uomo – secondo quanto ricostruito – si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno per poi posizionarsi sotto l’ombrellone. Attimi fatali che non gli hanno lasciato scampo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze con il personale sanitario che ha disperatamente provato a rianimare il settantenne. Un elisoccorso è stato fatto atterrare nel boschetto a ridosso della spiaggia ma – purtroppo – non si è più alzato in volo. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Presenti anche le forze dell’ordine – con polizia, carabinieri e guardia costiera – a dare supporto ai soccorritori.