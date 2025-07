Comune di Campobello di Licata. E’ ancora in vigore, per la stagione estiva 2025, l’ordinanza di prevenzione degli incendi nel territorio comunale, fino al prossimo 31 ottobre. E’ fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale: di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi, fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, nonché bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, n aree diverse da quello appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti, compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente. Tutti i proprietari, possessore e conduttori di fondi, hanno l’obbligo, entro il mese di ottobre di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata o banchina.

Giovanni Blanda