Marco Gallo, insieme all’Amministrazione comunale di Realmonte ha reso ufficiale il cartellone dell’Estate Costabianca 2025, in programma dal 16 luglio al 13 settembre. Un calendario fitto di eventi e appuntamenti, distribuiti tra Piazza Umberto I, il Teatro Costabianca e la spiaggia di Lido Rossello, con iniziative pensate per tutte le età e accessibili a tutti.

Nonostante i tempi ristretti, a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, il programma è stato definito con l’obiettivo preciso di offrire a Realmonte un’estate viva, condivisa e popolare, nel senso più autentico del termine: aperta, accogliente e senza barriere economiche o culturali.

«Abbiamo lavorato con impegno e senso di responsabilità per offrire a Realmonte un’estate ricca di appuntamenti, curata con attenzione e pensata per coinvolgere tutta la comunità» – dichiara Marika Salemi, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo – «Ringrazio Marco Gallo, Responsabile d’Area e Direttore Artistico di questa stagione, e quanti hanno lavorato con noi, a partire dagli uffici comunali. Nonostante le difficoltà, il pochissimo tempo e le poche risorse, è stata una bella avventura. Il nostro impegno vuole lanciare un segnale chiaro: crediamo in uno spettacolo democratico, fatto di momenti semplici ma significativi, che uniscono le persone e valorizzano i nostri spazi.»

Tra gli ospiti più attesi figurano Gene Gnocchi, Giovanni Cacioppo, Enzo Salvi, Tony Sperandeo e Povia, accanto a momenti musicali come quelli con Mentafreska, Sikania Folk e Controtempo. Completano il programma le serate di cinema sotto le stelle, i classici “Dilettante è bello”, la Notte Bianca, eventi per bambini e famiglie, oltre a numerosi spettacoli di musica dal vivo, teatro e comicità.

«Questo cartellone è un primo gesto concreto di vitalità e partecipazione per Realmonte» – afferma il Sindaco Alessandro Mallia – «Ringrazio l’assessore Salemi e Marco Gallo per l’impegno profuso e per la visione condivisa. Abbiamo puntato su eventi semplici ma curati, per restituire alla città occasioni di incontro, socialità e divertimento. È solo l’inizio, ma è un inizio in cui crediamo molto.»

Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali del Comune di Realmonte e del Teatro Costabianca.