Ennesimo intervento di soccorso pubblico effettuato dagli agenti della sezione volante sulla strada statale 640. Una ventenne che, a bordo di un’autovettura condotta da un amico, stava percorrendo l’arteria stradale, in direzione Agrigento, giunta all’imbocco della galleria “Caltanissetta” ha avuto un forte attacco di panico poiché affetta da claustrofobia. L’equipaggio di una volante, intervenuta in soccorso della giovane, l’ha prima rassicurata e fatta calmare, quindi l’ha condotta in sicurezza a piedi fuori dalla galleria. L’amico, nella circostanza, con il mezzo ha percorso tutta la galleria per fare poi ritorno dalla carreggiata opposta. Ristabilita la calma i due giovani hanno potuto proseguire il viaggio per vie alternative.