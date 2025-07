Il lavoro svolto finora è stato fondamentale, ma guardiamo al futuro con l’ambizione di fare ancora di più e meglio, insieme. È con questo proposito che Francesco Cicala e Giuseppe Orlando, Segretario e Presidente della CNA Trapani- rieletti alla Direzione provinciale- cominciano il lavoro per il loro nuovo mandato al vertice dell’Organizzazione.

“Nel corso dell’ultimo quadriennio, CNA Trapani ha saputo accrescere la propria visibilità e rafforzare il dialogo istituzionale a livello locale e non, ponendosi come interlocutore autorevole e propositivo”, hanno dichiarato alla prima Direzione provinciale con i neoeletti, tenutasi lunedì 14 luglio presso San Vito Resort di San Vito Lo Capo.

“Siete stati chiamati a ricoprire un ruolo di grande prestigio, ma anche di altrettanta responsabilità, in un momento storico in cui la rappresentanza e il sostegno alle imprese si rivelano fondamentali per le sfide che oggi il mercato richiede”, hanno poi detto rivolgendosi ai componenti riconfermati, ma anche ai nuovi eletti in rappresentanza dei numerosi mestieri di cui tutela gli interessi.

L’Organizzazione è infatti oggi punto di riferimento dinamico, competente e innovativo per ben 3.000 imprese del nostro territorio provinciale, “realtà che ci affidano quotidianamente le loro esigenze, aspettative e proposte”.

“L’auspicio è quello che questo ruolo venga rafforzato ulteriormente”.

A tal proposito, l’Organizzazione è già al lavoro nella direzione della realizzazione del programma ideato, e condiviso durante l’assemblea elettiva.

In particolare, le priorità di CNA Trapani includono: potenziare i servizi territoriali in modo personalizzato, promuovere la formazione continua e le competenze digitali e green, supportare l’innovazione e la transizione digitale, consolidare le reti tra imprese e istituzioni, facilitare l’accesso a credito e bandi, valorizzare le eccellenze locali, diffondere la cultura della sicurezza e della legalità, e rafforzare la rappresentanza istituzionale.

L’Organizzazione provinciale- che nel 2024 ha conseguito un risultato storico posizionandosi al primo posto tra tutte le CNA territoriali d’Italia per incremento di imprese associate- ha dimostrato grande capacità operativa e concretezza nel perseguire gli obiettivi e nel sostenere le imprese.

Sempre più vicina al territorio, negli ultimi anni CNA Trapani ha rinnovato e rimodernato il suo ruolo, includendo anche nuovi settori. Tra i mestieri recentemente inseriti, figura il CNA Cinema e Audiovisivo, di cui l’Organizzazione è partner da qualche mese, e sta contribuendo attivamente alla realizzazione del Trapani Film Festival (di cui sta per cominciare la terza edizione).

Questa collaborazione rafforza l’impegno dell’Organizzazione a favore dello sviluppo culturale, turistico e dell’Agroalimentare considerato dai vertici provinciali come un aspetto strettamente legato all’economia locale. Obiettivo: dare luce a CNA Trapani, raccontare dell’importanza della sua presenza sul territorio.