“La proposta annunciata dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che prevede la possibilità di rottamare le cartelle fiscali con una dilazione fino a 120 rate mensili senza interessi né sanzioni, rappresenta una svolta concreta, attesa e necessaria per milioni di italiani. Una misura di buona politica, come solo la Lega sa proporre e realizzare, capace di dare finalmente risposte a chi è stato dimenticato per troppo tempo. Questa proposta non è soltanto un provvedimento tecnico, ma un vero e proprio atto di giustizia sociale ed economica, soprattutto per territori come la Sicilia e la provincia di Palermo, dove il tessuto imprenditoriale continua a lottare tra mille difficoltà”. Lo afferma Sabrina Figuccia, commissario della Lega per la provincia di Palermo. “Troppe piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e professionisti – continua Figuccia – sono stati schiacciati dal peso di cartelle esattoriali accumulate anche per motivi indipendenti dalla loro volontà, come crisi economiche, pandemie, inflazione e burocrazia opprimente. Con questa rottamazione agevolata, che introduce anche la possibilità di sospendere le prime otto rate in caso di necessità – aggiunge Sabrina Figuccia – restituiamo dignità a chi vuole ripartire. Diamo fiducia a chi ha il coraggio di investire, creare lavoro e generare sviluppo sul nostro territorio. In Sicilia, e in particolare a Palermo, c’è un disperato bisogno di politiche che sostengano realmente l’economia locale, che aiutino le imprese a rientrare nei circuiti bancari, a regolarizzare la propria posizione e a programmare il futuro con serenità. Questo è ciò che sta facendo la Lega con pragmatismo e visione”.