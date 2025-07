Non soltanto avrebbe violato il provvedimento di divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare aggredendo fisicamente il padre ma all’arrivo dei carabinieri si sarebbe scagliato anche contro di loro. È accaduto a Favara dove un 61enne del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato a casa del padre nonostante fosse sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare. All’ennesima discussione gli animi si sarebbero accesi con il 61enne che avrebbe aggredito fisicamente l’anziano padre. Il favarese, all’arrivo dei carabinieri, si sarebbe scagliato anche al loro indirizzo. Un militare dell’Arma è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato al Pronto soccorso.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Favara, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Successivamente è comparso dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione in carcere in attesa di giudizio.