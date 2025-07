Sono circa 200 i ‘’grestini’’ partecipanti. E’ tornato, anche quest’estate, l’atteso appuntamento più atteso per bambini e ragazzi di Campobello di Licata. Lo slogan: “Giuseppe, Sogna, spera e ama”.

“”Un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e dei grandi sogni!””

L’evento ricreativo, spirituale e socializzante sino al 25 luglio, presso l’ oratorio “”San Giovanni Paolo II””, in via Guglielmo Marconi.

Per tutti, gonfiabili, giochi, laboratori, amicizia e tanto altro.

Gli organizzatori della Chiesa Madre-Unità pastorale ‘’Maria, Madre della Chiesa’’: “”E’ un’occasione da non perdere, un’’occasione per vivere un’estate indimenticabile!’’

Giovanni Blanda