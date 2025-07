Incidente mortale in via Porcelli a Palermo, nella zona della Filiciuzza. La vittima aveva 74 anni.

L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda e, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo la strada in direzione di via Monfenera quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro.

L’impatto è stato violentissimo. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei primi residenti accorsi e l’intervento degli operatori del 118, non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è che l’anziano automobilista sia stato colto da un malore mentre era al volante.

Sul luogo della tragedia sono intervenute due volanti della polizia e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.