Attimi di tensione a Caltanissetta in via Due Fontane, all’altezza del Bingo, dove un uomo ha dato in escandescenze in seguito ad un incidente stradale.

L’uomo, un 52enne di Serradifalco, visibilmente ubriaco, subito dopo l’impatto con l’altra auto, ha iniziato a inveire contro la coppia ma anche contro i passanti che man mano si avvicinavano per prestare soccorso. A quel punto i presenti hanno lanciato l’allarme e poco dopo sono arrivati i carabinieri, la polizia municipale e il 118.

In un primo momento è stato anche necessario ammanettare il 52enne che avrebbe non solo insultato le forze dell’ordine ma anche cercato di divincolarsi, rifiutandosi di eseguire l’alcol test. L’intervento è stato poi affidato agli agenti della Polizia Municipale che hanno portato l’uomo al comando. Anche qui il 52enne avrebbe continuato a inveire contro i poliziotti. L’uomo, dopo essere stato sottoposto ad alcol test, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e con tutta probabilità sarà deferito anche per oltraggio a pubblico ufficiale.