Un chilo e mezzo di cocaina nascosta nel retro di una tappezzeria. Il protagonista di questa storia è un giovane catanese 24enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità diffusa e di spaccio di droga, gli agenti della squadra cinofili della Questura di Catania, unitamente ad una pattuglia della squadra volanti, impegnata in quel momento in specifici servizi di controllo del territorio, hanno effettuato una verifica nel quartiere di San Cristoforo.

In particolare, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata verso un laboratorio artigianale di tessuti in zona Santa Maria delle Salette dal momento che il cane antidroga “Ares” ha fiutando la presenza di sostanze stupefacenti.

A quel punto, per compiere tutti gli approfondimenti del caso, gli agenti hanno tentato di rintracciare il proprietario e, poco dopo, è giunto sul posto il figlio del titolare della bottega, il 24enne che ha consentito ai poliziotti di ispezionare i locali. All’interno del laboratorio, il cane Ares ha trovato subito la droga nascosta in un grosso sacco blu, custodito in uno sgabuzzino.

Nello specifico, sono stati rinvenuti e sequestrati sette involucri sottovuoto contenenti cocaina, per un totale di quasi 1,5 chili. Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato 100 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per suddividere in dosi la sostanza stupefacente al fine di rivenderla ai potenziali acquirenti. Tra il materiale sequestrato anche il mannitolo, una sostanza spesso usata dagli spacciatori per “diluire” lo stupefacente.

Il giovane si è assunto la responsabilità di quanto ritrovato e i poliziotti, dopo aver il fotosegnalamento avvenuto negli uffici della Polizia Scientifica, l’hanno arrestato e accompagnato presso il suo domicilio dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip.