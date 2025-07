Oggi (Giovedì 24 luglio), consiglio comunale a Ravanusa, per ordine del Commissario regionale.

Con la Determina Commissariale n. 6 del 16 luglio 2025, il Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana, ha disposto la convocazione obbligatoria del Civico consenso, al fine di approvare il bilancio di previsione 2025–2027. Il provvedimento si è reso necessario dopo il mancato rispetto del termine di legge per l’approvazione del bilancio, fissato al 28 febbraio 2025 per i comuni siciliani. Il ritardo è dipeso anche dal fatto che gli atti di bilancio e il parere dei revisori dei conti sono stati trasmessi dalla Giunta solo in data 7 luglio 2025, rendendo impossibile un’istruttoria consiliare nei tempi ordinari. Si tratta di un passaggio amministrativo delicato, che coinvolge direttamente le istituzioni locali e i cittadini.

GIOVANNI BLANDA