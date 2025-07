In calendario, domenica 3 agosto, a Campobello di Licata, una nuova raccolta ordinaria di sangue, promossa dall’Avis – Associazione volontari italiani del sangue. Le donazioni saranno effettuate presso la sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa di San Giuseppe-Unità pastorale la Sacra Famiglia.

Nela presedente donazione di sangue erano raccolte 15 sacche di sangue e un controllo sanitario.

Il 7 settembre la successiva donazione del sangue.

Giovanni Blanda