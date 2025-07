Sembrerebbe quasi una gara a chi fa registrare il maggior numero di adesioni quella a cui si sta assistendo nei comuni interessati dalla campagna straordinaria di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno avviata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Dopo i successi di partecipazione registrati durante gli open day di Agrigento e Licata, nella sola giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, presso la radiologia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”, sono state ben 180 le donne che si sono presentate per eseguire un esame mammografico gratuito integrato con Intelligenza Artificiale, senza prenotazione e senza richiesta medica.

Di queste 102 sono state sottoposte all’indagine diagnostica, alcune non rientravano nel target d’età dei 50-69 anni o avevano già eseguito il controllo da meno di due anni, mentre una piccola parte è stata rinviata ai giorni successivi per peculiari necessità organizzative. In più, 38 delle stesse utenti hanno avuto l’opportunità di eseguire contestualmente, sia in ospedale che in consultorio, il test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap test e HPV test) e sono stati consegnati anche 23 kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci necessari per lo screening del carcinoma del colon-retto.

Le azioni, fanno sapere dall’ASP di Agrigento, non si fermano e, nonostante lo sforzo organizzativo che coinvolge le equipe sanitarie e lo staff amministrativo, già doggi sarà la volta di un nuovo open day a Canicattì presso la sede della Casa della Comunità sita in via Pietro Micca al civico 10. Anche in questa occasione per l’intera giornata, dalle ore 8.30 sino alle 19.30, si potrà eseguire il test mammografico accedendo liberamente ai servizi di radiologia. Le azioni di open day itineranti, va detto, sono comunque integrative rispetto a quelle ordinarie e calendarizzate dal Centro Gestionale Screening ASP che, fra le diverse linee di attività, invita costantemente, con lettere recapitate a casa sull’intero territorio provinciale, tutta la popolazione target ad eseguire i controlli che, va ribadito, sono sempre gratuiti e non solo in occasione degli open day. Anche a Canicattì ci si aspetta una grande partecipazione e, chissà, forse un nuovo record di adesioni in questa singolare “gara” fra i comuni interessati dal programma straordinario.