Raid nel vigneto di proprietà del consigliere comunale di Burgio, Giuseppe Matinella. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appezzamento di terreno – in contrada San Vito – e tagliare trenta piante di ulivo. Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa tremila euro.

A fare la scoperta è stato lo stesso Matinella, 35 anni, insegnante, consigliere d’opposizione. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nell’agrigentino e, in particolare, nella zona tra Burgio, Villafranca Sicula e Caltabellotta. Nel mirino finiscono anche amministratori locali e consiglieri comunali. Indagano i carabinieri.