Il Consiglio comunale di Naro approva il bilancio riequilibrato in

barba alle irregolarità ed inadempienze segnalate dal collegio dei

revisori dei conti e il Gruppo di opposizione “Uniti per Naro –

Barberi Sindaco”chiede la rimozione del Sindaco Dalacchi per

gravi e persistenti violazioni di legge.

ll Consiglio comunale di Naro, riunitosi in seduta straordinaria ieri

sera, ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

proposto dalla Giunta Dalacchi, nonostante le numerose

irregolarità e inadempienze segnalate dal Collegio dei revisori dei

conti.

L’ipotesi di bilancio è stata votata dai consiglieri di maggioranza,

con la sola eccezione del consigliere Bellavia la quale ad inizio di

seduta ha dichiarato di uscire dalla maggioranza e di non votare il

documento contabile, mentre il Gruppo di opposizione “Uniti per

Naro – Barberi Sindaco” ha votato contro, osservando che il

bilancio di riequilibrato ha solo il nome e che l’Amministrazione

Dalacchi, dal giorno del suo insediamento, non ha posto in essere

una sola azione virtuosa per il superamento della grave situazione

finanziaria del comune. Il sindaco Dalacchi, come al solito, ha

disertato la seduta di consiglio, ancorchè in presenza di un tema

così importante per la comunità di Naro, il quale, come uno

“Schettino”, ha preferito darsela a gambe elevate il più lontano

possibile.

L’approvazione del bilancio riequilibrato è un passaggio

necessario, previsto dalla legge, per fare uscire il comune dal

dissesto finanziario, ma l’Amministrazione Dalacchi nonostante sia

al governo da oltre un anno, non si è preoccupata di risanare

l’ente, con il concreto rischio che il documento contabile venga

bocciato dal Ministero dell’Interno.

Una prospettiva davvero drammatica per la comunità di Naro, che

già da oltre tre anni subisce gli effetti negativi della profonda e

grave crisi finanziaria del comune, la quale si riverbera sulle tasche

delle famiglie naresi che sono costrette a pagare i tributi con

aliquote portate al livello massimo ed a subire la decurtazione dei

servizi pubblici essenziali, ridotti oramai ai minimi termini.

La comunità di Naro continua a pagare, quindi, un prezzo troppo

alto per la gestione improvvisata dell’Amministrazione Dalacchi,

composta da soggetti del tutto sprovveduti e incapaci di

comprendere le dinamiche amministrative interne del comune,

presentando dei dati contabili di bilancio previsionali del tutto

fittizi, come sottolineato anche dal Collegio dei revisori dei conti.

Un tentativo maldestro dell’Amministrazione Dalacchi di portare

all’esame del consiglio comunale un documento contabile

riequilibrato solo in apparenza, anzicchè fondato su dati reali a

consuntivo perché presentato ad esercizi finanziari ormai chiusi.

Un modo per celare i risultati disastrosi della gestione Dalacchi,

giocando la carta dello spauracchio dello scioglimento del consiglio

comunale in caso di non approvazione del documento contabile.

Il Gruppo consiliare “Uniti per Naro – Barberi Sindaco” ha

rimarcato, invece, in capo al Sindaco Dalacchi la responsabilità

politica e gestionale di gravi e persistenti violazioni di legge,

riguardanti la normativa sul dissesto finanziario, integrante

l’applicazione della sanzione della rimozione nei confronti dello

stesso Sindaco, ai sensi dell’articolo 142 del Testo Unico degli enti

locali.

A tal fine, il Segretario generale del comune è stato invitato a

trasmettere la deliberazione approvata dal Consiglio comunale,

contenente la relazione del consigliere Barberi, al Dipartimento

regionale autonomie locali per consentire di avviare l’istruttoria

finalizzata all’applicazione della sanzione amministrativa nei

confronti del Sindaco Dalacch