Una serie di controlli antidroga è stata effettuata dalla Polizia di Stato in diversi quartieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Come disposto dal Questore di Catania, sono state intensificate le azioni di controllo, monitoraggio e repressione in tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone in cui, già in passato, sono stati registrati casi di cessione di droga, in modo da individuare eventuali pusher e sequestrare stupefacenti, eliminando dal mercato potenziali fonti di guadagno per la criminalità. Nei giorni scorsi, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di un catanese di 36 anni, nel quartiere di Librino.

La perlustrazione attenta di tutti gli ambienti della casa ha permesso di trovare quasi 200 grammi di marijuana, suddivisi in 7 involucri termosaldati in cellophane. Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno trovato diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga: un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto, un paio di forbici e numerose bustine, identiche a quelle che già contenevano la marijuana. La droga e il materiale rinvenuto sono stati recuperati e posti sotto sequestro per la successiva distruzione disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Il 36enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.