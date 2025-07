Un successo di consenso e partecipazione straordinario con numeri da record a testimoniarlo. La popolazione femminile di Canicattì, e del suo comprensorio, ha risposto massicciamente alla campagna di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nell’intera giornata di ieri, venerdì 25 luglio, presso la radiologia della Casa della Comunità di via Pietro Micca a Canicattì. Ben 195 donne si sono presentate, senza prenotazione e richiesta medica, per aderire ai controlli gratuiti offerti in occasione dell’open day. Fra queste, 127 sono state sottoposte a mammografia, alcune sono state rinviate a date successive per peculiari necessità tecnico-sanitarie e altre, poche, non rientravano nei parametri del target di screening che prevedono un’età compresa tra i 50-69 anni e la condizione di non aver eseguito il controllo da meno di due anni (salvo diversa indicazione medica). In più, 28 delle stesse utenti hanno avuto l’opportunità di eseguire contestualmente, in consultorio, il test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap test e HPV test) e sono stati consegnati anche 31 kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci necessari per lo screening del carcinoma del colon-retto. Il risultato è stato reso possibile, oltre dalla sensibilità dimostrata dalle cittadine, anche per merito della professionalità e della dedizione di tutto lo staff medico, tecnico, assistenziale ed amministrativo impegnato in questa straordinaria maratona. Prezioso anche l’apporto della Croce Rossa di Canicattì che ha messo a disposizione i propri volontari per l’accoglienza delle pazienti nella struttura.

Le azioni, fanno sapere dall’ASP di Agrigento, non si fermano e anzi saranno oggetto di un ulteriore rilancio. Proprio in questi giorni la direzione strategica si sta dotando di un’ulteriore freccia all’arco della prevenzione che avrà un impatto ancora più incisivo nel raggiungere tutti i cittadini. È infatti in via di definizione l’organizzazione di un servizio itinerante che, attraverso una struttura mobile d’avanguardia dotata di un mammografo di ultima generazione, permetterà allo screening di raggiungere anche quei comuni della provincia di Agrigento che non dispongono di apparecchiature mammografiche nelle immediate vicinanze. Il servizio “on the road” partirà nel breve secondo un calendario di tappe ben definito che raggiungerà le piazze e i centri dell’agrigentino.