Il tribunale del Riesame, accogliendo parzialmente il ricorso della difesa, ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari – con quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora – nei confronti di un 18enne di Sciacca arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri per droga. Il giovane era stato fermato da una pattuglia mentre conversava con un 26enne in atteggiamento sospetto.

Alla vista dell’autovettura di servizio, il 26enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto in plastica, poi recuperato dai militari, contenente circa 3,3 grammi di cocaina. Nel corso dell’identificazione, il 18enne ha cercato a sua volta di gettare un secondo involucro, prontamente recuperato dai militari, risultato contenere quattro dosi confezionate di cocaina per un peso complessivo di 5,7 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro la somma in contanti di 2.740 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.