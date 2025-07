Il 25 luglio alle ore 19:00 ha avuto luogo una videoconferenza promossa dal Chair distrettuale Arte e Cultura Rosalba Fiduccia, Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia del Kiwanis Distretto Italia San Marino, dedicata al tema della valorizzazione del dialetto siciliano.

All’incontro hanno preso parte illustri rappresentanti del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, tra cui il Governatore Eletto Basilio Valente, il Vice Governatore Nunzio Spampinato, il Coordinatore dei Service Distrettuali Angela Catalano, il Responsabile dei Service dell’Area Istruzione Pietro Luccisano, la Segretaria Distrettuale Nicoletta Funghi, il Past Trustee Kiwanis International Nicola Russo, i Past Governatori Salvatore Chianello, Alfredo Lisi e Florio Marzocchini, insieme a numerosi officers delle diverse divisioni e a tanti soci e amici del Kiwanis.

Ospite e relatore della serata è stato il Dott. Giuseppe Brancato, originario di Canicattì, autore di un prezioso Vocabolario Siciliano-Italiano che raccoglie i lemmi della parlata di Canicattì e dell’area dialettale circostante. Un’opera di grande valore culturale, realizzata con passione e impegno, che documenta non solo il lessico tradizionale, ma anche proverbi, modi di dire, soprannomi e termini di origine greca, araba, catalana e di altre lingue che nel tempo hanno arricchito l’idioma siciliano.

La conferenza, moderata da Rosalba Fiduccia, ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno seguito con attenzione l’intervento del relatore e contribuito con numerosi e stimolanti interventi, rendendo l’incontro un momento di autentica condivisione culturale e identitaria.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sull’importanza della tutela e della trasmissione del patrimonio linguistico locale, in particolare verso le nuove generazioni.