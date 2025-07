Fine settimana di fortuna per il 10eLotto, che ha distribuito premi importanti da Nord a Sud. Il colpo più alto è arrivato venerdì a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50.001 euro con una schedina giocata in piazza Vittorio Emanuele III da appena 4 euro.