Sotto un cielo stellato si è svolta una mostra di quadri di artisti locali, un evento che ha saputo unire arte, musica e spirito comunitario.

Parole e musica dell’organizzazione: “”Gli alberi si sono trasformati in scenografia viva e silenziosa: i quadri erano appesi o appoggiati ai loro tronchi, come se la natura stessa volesse accogliere e valorizzare ogni pennellata, ogni emozione. In un tempo segnato da incertezze, questo evento ci ricorda come la passione e la creatività possono aiutarci a riscoprire il senso più autentico della vita. Ad accompagnare la mostra, la voce intensa di Lidia Fortunato con canzoni intrise di storia, sentimento e tradizione, accompagnata da Pietro Puccio Animazione ai quali va il nostro grazie.

Per gli organizzatori, “”un grazie speciale a tutti gli artisti per la loro disponibilità e per aver condiviso con noi la loro arte:

Maestro Silvio Benedetto

Silvia Liotti

Angelo Monachello

Calogero Alaimo

Antonello La Greca

Salvina Di Natale

Patrizia Di Natale

Giuseppe Costanza

Tania Di Pasquali

Laura Giglia

Salvina Falsone

Intorre Giovanni

Sara Montaperto

Giovanna Termini

Diego Alú

Maria Curione””

Giovanni Blanda