Una 76enne pensionata di Canicattì è stata condotta da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dopo essere stata aggredita da due malviventi che gli hanno strappato la collana che aveva al collo.

Il fatto si è verificato nei pressi dell’abitazione dell’anziana in via De Gasperi, esattamente all’altezza che fa ad angolo con via Leonardo Sciascia. I due malviventi l’avrebbero strattonata nel tentativo di sottrarle la collana che indossava, facendola finire rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti i poliziotti del locale commissariato e un’ambulanza del 118 che ha prestato soccorso all’anziana e trasportata al pronto soccorso, dove fortunatamente i medici hanno dichiarato che le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

I poliziotti dopo la ricostruzione sommaria fornita dalla donna, si sarebbero messi subito alla caccia dei malviventi senza però trovare alcun esito positivo.