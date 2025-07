Si è insediato presso la sede AICA in contrada San Benedetto lungo la SS 189 “della Valle del Platani”, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, nominato dall’Assemblea dei Sindaci.

A presiederlo è Danila Nobile, designata alla guida del CdA per questo nuovo mandato.

Alla seduta hanno preso parte il direttore generale di AICA Claudio Guarneri, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci Salvatore Di Bennardo, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: Franco Puma e Giovanni Borsellino, che è stato nominato vicepresidente.

L’insediamento del nuovo CdA avviene in un momento delicato per l’Azienda, in cui risulta fondamentale garantire continuità operativa, stabilità amministrativa e trasparenza gestionale. L’Azienda conferma il proprio impegno nel dialogo con le istituzioni e nella salvaguardia del servizio idrico, bene primario per l’intera comunità.