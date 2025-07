Appuntamento importante martedì 5 agosto per la comunità di Campobello di Licata. Dopo aver attraversato diverse parti di Italia, la Croce Giubilare benedetta a San Pietro da Papa Francesco lo scorso 15 gennaio, giungerà a Campobello di Licata.

Alle ore 18,45 volontari della Misericordia e fedeli della comunità ecclesiale, con in testa il correttore spirituale della Misericordia Don Davide Burgio, accoglieranno la croce presso la Chiesa Immacolata e successivamente la croce sarà portata in processione fino a San Giuseppe percorrendo via Edison, via Vittorio Emanuele e Via Milano. La processione si concluderà alla sede della Misericordia di via Montenero, dove alle ore 20,00 sarà celebrata la Santa Messa.

Al termine sarà inaugurata la nuova Ambulanza della Misericordia.

La Croce Giubilare, nell’idea, non vuole essere solo un simbolo di sofferenza, ma un messaggio di speranza, amore e redenzione, come sottolineato da Salvino Montaperto Consigliere Nazionale del Movimento. Nel dare vita a questa idea di portare in giro per l’Italia il messaggio Giubilare, abbiamo inciso sulla croce stessa, in 18 lingue, il messaggio del Giubileo 2025 ”Pellegrini di Speranza”. Solo la speranza può condurci alla salvezza e questo vuole essere il nuovo messaggio per noi volontari, ma anche un’esortazione per tutti noi a prescindere dall’appartenenza.

Il Coordinatore provinciale delle Misericordie Carmelo Vaccaro ha informato che la stessa Croce Giubilare, oltre che essere a Campobello il prossimo 5 Agosto, sarà il 4 Agosto a San Biagio Platani, il 6 Agosto a Realmonte, il 7 Agosto a Favara e il 9 Agosto a Casteltermini.

In tutte queste comunità, dove giungerà la Croce Giubilare, ha voluto sottolineare il Coordinatore Vaccaro, le Misericordie sono riuscite a coinvolgere tutta la comunità e i loro correttori spirituali segno di un rinnovato rapporto tra la chiesa e le nostre Misericordie che seguono coerentemente i dettami della chiesa e la parola di Dio.