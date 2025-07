Martedì 29 luglio 2025, alle ore 19:00, si è svolta su piattaforma Zoom una coinvolgente videoconferenza sul tema “Estetica, edonismo ed etica: ermeneutica del corpo e del volto nell’arte”, organizzata dalla Divisione 6 del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, con Luogotenente Governatore Rosalba Fiduccia, Chair distrettuale Arte e Cultura.

L’evento ha visto la partecipazione dello storico dell’arte Giuseppe Ingaglio, che ha condotto i presenti in un affascinante viaggio attraverso le rappresentazioni artistiche del corpo umano e del volto, dalle origini dell’arte fino ai giorni nostri.

La conversazione è stata accompagnata dalla proiezione di sculture e dipinti provenienti da diverse epoche e culture: dalla Venere di Willendorf risalente a 30.000 anni fa, passando per l’ideale classico greco-romano, la spiritualità medievale, le passioni rinascimentali, fino alle deformazioni espressioniste e all’arte contemporanea.

Il relatore ha illustrato come, nel corso della storia, il modo in cui l’essere umano ha rappresentato se stesso – il proprio corpo e il proprio volto – sia mutato profondamente, riflettendo non solo l’evoluzione dei linguaggi artistici ma anche i cambiamenti delle condizioni di vita, le ideologie dominanti, le guerre, le carestie, le rivoluzioni tecnologiche e le visioni antropologiche del tempo.

Si è soffermato altresì sull’influenza del contesto storico sulle sembianze raffigurate: corpi idealizzati nei tempi di equilibrio, volti sofferenti e frammentati in epoche di crisi, anonimato o esasperazione identitaria in tempi di alienazione sociale. L’ermeneutica del corpo e del volto è emersa come una chiave di lettura profonda per comprendere l’evoluzione del pensiero e della sensibilità umana.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, con la partecipazione di numerosi soci Kiwanis, ospiti esterni e rappresentanti delle più alte cariche distrettuali, tutti connessi e coinvolti fino alla conclusione.

Dopo l’intervento principale, si è sviluppato un vivace momento di confronto, con domande pertinenti e interventi che hanno ulteriormente arricchito il dibattito, segno di un sincero interesse per i temi trattati.

Il Lgt Gov. Rosalba Fiduccia ha ringraziato i partecipanti e sottolineato l’importanza di eventi come questo, che testimoniano l’impegno culturale del Kiwanis per la diffusione della cultura come strumento di crescita personale e civile.