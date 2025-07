Alle date evento nei grandi spazi dei palasport – il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenzxe – si sono aggiunte nuove date in tutta Italia per il tour di Marco Masini “Ci vorrebbe ancora il mare”. Tra queste una nuova data anche in Sicilia. Il 29 novembre Marco Masini si esibirà al Pala Forum di Agrigento.

Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi in collaborazione con Puntoeacapo. I biglietti per la data sono disponibili da giovedì 24 luglio, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali dalle ore 18.00. Le altre tappe del tour in Sicilia si terranno il 27 novembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo