Dallo scorso 1 luglio, la Società Elettrica di Favignana ha avviato su tutto il territorio dell’isola la campagna di sostituzione dei contatori di prima generazione 1G con i 2G, ovvero quelli di seconda generazione.

Una necessità introdotta dalla Direttiva europea 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 102/2014, che ha stabilito per tutti gli Stati membri l’adozione di sistemi elettronici per la misurazione dei consumi, attraverso il concetto di contatore intelligente.

SEA Favignana sta dunque provvedendo all’implementazione della rete elettrica nel territorio isolano, attraverso l’installazione massiva di contatori 2G, conosciuti anche come contatori Smart Meter 2.0, apparecchi evoluti finalizzati a sostituire i dispositivi digitali tradizionali.

La campagna di sostituzione, attualmente in corso, si concluderà entro il 31 dicembre del 2025 e apporterà significativi benefici sia per i consumatori finali che per il distributore e il sistema elettrico nel suo complesso.

L’introduzione del sistema di smart metering 2G consentirà infatti di mettere a disposizione degli utenti finali maggiori e più dettagliate informazioni in relazione ai propri consumi di energia e alle proprie condizioni contrattuali.

Il misuratore 2G permetterà la rilevazione giornaliera dei dati di consumo, pubblicati con cadenza mensile e aggregati per fasce, per tutti gli utenti.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla riduzione delle problematiche connesse alla fatturazione: il sistema di smart metering 2G permette infatti di ridurre al minimo l’utilizzo di valori stimati e relativi conguagli, aumentando considerevolmente la comprensibilità della bolletta elettrica da parte dei consumatori, permettendo loro di collegare meglio i propri comportamenti quotidiani al consumo energetico.

Senza dimenticare la tempestività nella rilevazione dei guasti, riducendo le tempistiche di intervento ed eliminando i disagi legati all’eventuale disalimentazione.