È stato istituito con decreto dell’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, l’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici. Previsto da una legge regionale del 2022, l’organismo avrà il compito di fornire supporto tecnico-scientifico al governo siciliano nella definizione delle strategie per contrastare il climate change, sia sul fronte della mitigazione delle cause che su quello dell’adattamento agli impatti già in atto su territorio e società. Il primo incontro operativo è già in calendario per settembre.

“La costituzione ufficiale dell’Osservatorio – dice l’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino – è per noi un importante risultato che sottolinea la grande attenzione che il governo Schifani mostra sulla difesa del territorio. L’attivazione di questo strumento ci consentirà, attraverso l’elaborazione di scenari climatici possibili e futuri, di mettere a punto strategie efficaci per salvaguardare il nostro territorio. La competenza dei componenti dell’Osservatorio è garanzia della qualità del lavoro che sarà svolto. L’impegno è quello di individuare e spendere le risorse a salvaguardia del suolo, specialmente in un momento in cui la sicurezza dei nostri territori e l’incolumità dei siciliani vengono messe a dura prova a causa dei cambiamenti climatici che hanno coinvolto pesantemente anche la nostra Isola”.

Questi i componenti dell’organismo, designati dal presidente della Regione Renato Schifani, che resteranno in carica cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo e che svolgeranno l’incarico a titolo gratuito: Alessandro Dell’Aquila, in rappresentanza dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico (Enea); Anna Maria Abita, per l’Arpa Sicilia, Agenzia regionale protezione ambiente; Paolo Amenta per la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali; Salvatrice Vizzini, in rappresentanza delle Università siciliane; Pietro Ciulla, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane; Marco Faimali, per il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Candido Pirri, in rappresentanza dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit).