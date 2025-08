Stop alle domande al Comune di Campobello di Licata per l’iscrizione nell’elenco per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d’Assise o di Giudice Popolare di Corte d’Assise di Appello, e che non erano nelle condizioni previsti dalla normativa. Potevano inoltrare istanza negli appositi elenchi comunali i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, con diritti civili e politici. Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise era richiesto il possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore.

Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise di Appello, invece, il possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore.

Giovanni Blanda