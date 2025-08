La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un’inchiesta per far luce sul ritrovamento di un proiettile nella cassetta delle lettere di una coppia di anziani pensionati di Canicattì. Il rinvenimento è stato fatto da un pensionato di 92 anni che ha immediatamente formalizzato una denuncia. I carabinieri hanno già avviato le indagini, sperando di trovare aiuto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza istallate in zona, e risalire agli autori del grave gesto.