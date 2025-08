presso la sala conferenze del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, ha consegnato tre encomi semplici ad altrettanti militari attualmente in servizio in questa provincia, distintisi per brillanti operazioni di polizia giudiziaria condotte durante il loro servizio presso altri comandi territoriali.

In particolare, il Capitano Marco Massimino, attuale Comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, il Maresciallo Ordinario Alfredo Lucanto, addetto al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, e il Maresciallo Ordinario Roberto Seminerio, addetto alla Stazione Carabinieri di Agrigento, sono stati destinatari di Encomi Semplici concessi rispettivamente dalla Legione Carabinieri Campania e dalla Legione Carabinieri Calabria, per importanti attività investigative svolte nei territori di competenza.

Le operazioni, sviluppate in contesti ad alto indice di criminalità organizzata, hanno riguardato complesse indagini su associazioni mafiose, traffici di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, corruzione elettorale e reati contro la pubblica amministrazione. Grazie al contributo diretto dei militari premiati, è stato possibile eseguire numerosi provvedimenti restrittivi, sequestrare armi, denaro contante e ingenti quantitativi di droga, ottenendo il plauso dell’autorità giudiziaria e il consenso dell’opinione pubblica.

Il Comandante Provinciale, nel complimentarsi con i tre militari, ha espresso vivo apprezzamento per l’elevata professionalità dimostrata e per il contributo offerto al contrasto della criminalità, sottolineando come i riconoscimenti ricevuti rappresentino motivo di orgoglio per l’intero Comando.