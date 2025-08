A Licata, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto dei colleghi specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento, nonché con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Controlli, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura”, finalizzato a garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei bagnanti e la prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa.

Nel corso delle verifiche, svolte presso uno stabilimento balneare sito in Contrada Mollarella, i militari hanno deferito in stato di libertà la titolare per violazioni al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), tra cui l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, la mancata informazione e formazione sui rischi, nonché per la presenza di tre lavoratori irregolari. Sono state contestate ammende per circa 5.000 euro e sanzioni amministrative per circa 4.000 euro. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro oltre 50 kg di alimenti risultati privi di tracciabilità e rilevata una variazione non autorizzata della destinazione d’uso di un locale a deposito alimenti, con ulteriori sanzioni per complessivi 3.000 euro.

Nel medesimo contesto operativo, orientato anche alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, i Carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento due soggetti – titolare e preposto di un punto scommesse – per l’esercizio dell’attività di raccolta e accettazione di scommesse in assenza della prescritta licenza di pubblica sicurezza. Nel complesso, sono state identificate 108 persone, controllati 75 veicoli, elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirata una patente di guida.