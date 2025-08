Stasera (2 agosto), serata dedicata alla comicità con Gino Fastidio, alle ore 21,30, e, a seguire, spettacolo “Celentano 2 sosia di Adriano”, entrambi in Via Edison. Le serate successive promettono ancora grandi sorprese: dal body art & sound di “Gola vol. II tracce di piacere” il 3 agosto, alla Mototerapia il 4 agosto, accompagnata dalla musica de “I DONBLASCO” e la comicità de “I 6 GUSTI”. Non mancheranno momenti dedicati agli anziani con le feste “Nonnini in festa” presso le case di riposo, e serate di Dj set con RENEE LA BULGARA e JESSIE DIAMOND il 5 agosto. Eventi sino a tutto agosto per tutti i gusti.

Giovanni Blanda