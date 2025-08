Un incidente sul lavoro si è verificato nelle campagne di Licata. Un sessantacinquenne bracciante agricolo del posto è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con il trattore che stava manovrando. Il mezzo pesante si è capovolto in parte schiacciando l’uomo.

L’agricoltore è stato immediatamente trasferito nel reparto di chirurgia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso in gravi condizioni. Il sessantacinquenne ha riportato la frattura di una decina di costole e di una vertebra cervicale, una importante lesione alla milza e traumi sparsi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. A causare il ribaltamento del trattore potrebbe essere stata una manovra oppure le condizioni del terreno. Al via le indagini.