Due persone residenti nel trapanese sono stati aggredite e rapinate da tre malviventi che avrebbero dovuto vendere loro materiale ferroso.

I fatti sono avvenuti in contrada “Timpi russi” dove i presunti venditori e i due acquirenti si erano dati appuntamento per definire “l’affare”. Armati di mannaia, gli aggressori si sono fatti consegnare dai due malcapitati tutti i soldi in loro possesso per poi scappare.

Le vittime, dopo aver constatato che erano state bucate le ruote del loro autocarro, sono riusciti a chiamare i carabinieri che hanno avviato le indagini.