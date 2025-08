In occasione della Settimana della Cultura, Campobello

ha avuto il piacere di ospitare Andrea Cirino, autore del libro “Tre Minuti”.

In dialogo con il giornalista Salvatore Pezzino, Cirino ci ha condotto in una profonda riflessione sulla dignità dell’uomo all’interno delle carceri italiane, raccontando come, in soli tre minuti, si possano compiere scelte capaci di cambiare una vita per sempre.

“Tre Minuti” è un libro che scuote e fa pensare, un invito alla riflessione, alla responsabilità e alla speranza, spingendoci a guardare oltre i pregiudizi.

Un elemento di grande valore è la copertina del libro, firmata dal maestro Silvio Benedetto, che ha saputo cogliere in profondità il senso del racconto e tradurlo in immagine con la sua sensibilità artistica.

GIOVANNI BLANDA