Dopo i successi di Grosseto arriva la Coppa Italia, il sodalizio Ravanusano continua a mietere successi

La Pro Sport Ravanusa settore paralimpico ha vinto la Coppa Italia 2025 di Calcio Balilla, la finale della manifestazione è stata disputata a Milazzo in occasione del Festival dello Sport Inclusivo presso il mediterraneo club che per l’occasione si è trasformato in un vero e proprio centro sportivo con decine di attività sportive.

Per la Pro Sport Ravanusa si è trattato dell’ennesimo successo, dopo le medaglie d’oro dei campionati Italiani Paralimpici di atletica leggera di Grosseto conquistate dal duo Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna, stavolta è toccato alla Coppa Italia 2025 di Calcio Balilla paralimpico, categoria DIR, (ricordiamo che nel calcio balilla sono 2 le categorie ) quest’anno disputata in Sicilia.

La formazione della Pro Sport Ravanusa era composta da 14 atleti che hanno formato 7 coppie, ma i veri mattatori sono stati il duo Rosario Callari e Salvatore Portelli, capaci di cambiare i favori del pronostico che non li davano per favoriti, vittoria all’ultimo gol con set tirati ed equilibrati partita dopo partita.

Le straordinarie prestazioni dei ragazzi, sono il frutto di un lavoro di gruppo che a Ravanusa ha trovato le sue basi, grazie all’infaticabile Giancarlo La Greca con la Pro Sport Ravanusa ha creato in un decennio le condizioni per far si che il centro agrigentino ormai sia diventato il punto di riferimento per chi ha una disabilità e vuole avvicinarsi alla pratica sportiva.

Allenamenti quotidiani, gruppi di lavoro, integrazione ma soprattutto essere circondati da uno staff di tecnici specializzati nelle discipline paralimpiche, sono la forza di un successo che ormai è inarrestabile.

Appuntamento ora per i ragazzi della Pro Sport Ravanusa a Jesolo (Venezia) per l’ultima fase del Campionato Italiano di Calcio Balilla paralimpico.