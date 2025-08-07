I Carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato il presunto autore dell’incendio di una Fiat Cinquecento, avvenuto nella notte di venerdì scorso. Si tratta di un sessantaduenne licatese, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

L’uomo, non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale, dopo ripetuti episodi di stalking e minacce, per vendicarsi avrebbe incendiato l’auto dell’ex compagna.

L’indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.