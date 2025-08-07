Dopo nove anni di stop torna il Fabaria Rally, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose della provincia di Agrigento giunta alla sua XXV edizione.

Le iscrizioni sono aperte da alcuni giorni e la competizione si terrà il 23 e 24 agosto con partenza e arrivo da piazza Don Giustino a Favara. Nel complesso le prove speciali saranno 9 per un totale di 54 km di settori cronometrati su un percorso totale di 315 km.

“Abbiamo lavorato a lungo insieme alla SSD Pro Racing per riportare in città un evento sportivo di grande rilievo realizzato con fondi privati, con il sostegno delle amministrazioni comunali di Favara, Aragona, Castrofilippo e Sant’Elisabetta e il patrocinio del Panathlon international club di Agrigento”, si legge in una nota del Comune di Favara.

L’edizione di quest’anno presenterà importanti novità come il 1° Historic Fabaria Rally, dedicato alle auto storiche e un percorso che ripercorre i tracciati più iconici degli ultimi quarant’anni di rally in provincia. Dal 20 al 23 agosto, presso la Sala del Collare del Castello Chiaramonte, si terrà anche una mostra fotografica che racconterà la storia dell’automobilismo a Girgenti, arricchendo l’evento con un importante momento culturale.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Favara un’iniziativa che unisce sport, storia e tradizione – commenta l’assessore Angelo Airó Farulla – e che contribuirà a valorizzare il nostro territorio davanti a un pubblico di appassionati provenienti da tutta Italia”.