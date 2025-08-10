

Agosto, mese di spensieratezza e sollazzo. Sarà un susseguirsi di serate di animazione. In calendario la 6^ edizione della attesissima “”Notte Bianca””, giorno 18. Atteso anche il festival “Questa è la mia terra e io la difendo”, il 19 agosto. Il 20 agosto ci sarà una conferenza sull’importanza del patrimonio culturale e una serata musicale con la band “Mediterraneo la storia del Pooh”. Verso fine mese, dal 21 al 25 agosto, si potrà ammirare la Mostra di pittura di Angelo Avanzato, omaggio a Caravaggio. La tradizione rivivrà con “Aspettando la Rietina”, mostra di carretti siciliani e rievocazione storica degli antichi mestieri.

Giovanni Blanda