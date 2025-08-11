“Come associazione che rappresenta commercianti e operatori del turismo, si ribadisce con forza che Agrigento non ha bisogno di cornici normative straordinarie per affrontare le sfide che la riguardano. Ha bisogno, piuttosto, di essere governata con visione, responsabilità e amore per il territorio”.

Lo dichiara il presidente di Confesercenti Vittorio Messina.

“La città, pur non avendo dimensioni metropolitane, presenta una complessità strutturale e sociale – continua Vittorio Messina – che richiede competenza e determinazione. La sua particolare conformazione urbanistica – spesso descritta come una “farfalla” – e le sue fragilità richiedono interventi mirati e coordinati. Ma le leggi esistenti sono già sufficienti: ciò che manca, troppo spesso, è una loro piena e intelligente applicazione”..

“Agrigento – aggiunge il presidente di Confesercenti Agrigento – ha risorse straordinarie – materiali e immateriali – che devono essere valorizzate con coraggio e concretezza, ma serve una politica capace di progettare il futuro, ma anche un patto civico che coinvolga tutta la comunità in un percorso condiviso di crescita e consapevolezza”.

“Ci sono ancora cinque mesi preziosi – conclude Vittorio Messina – per valorizzare al massimo il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Anche se si avvicina la scadenza elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale, sarebbe auspicabile che tutte le forze politiche, sociali ed economiche lavorassero nella stessa direzione, riscoprendo l’orgoglio di appartenere a una comunità che vanta 2600 anni di storia e che ha lasciato tracce indelebili nella cultura del Mediterraneo”.