

Il Comune, guidato dal Sindaco Vito Terrana, ha proceduto al rilascio di una concessione edilizia alla ditta Giuseppe canicattì, per il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (piano terra) da civile abitazione ad attività artigianale (Centro estetico), tra le vie 4 Novembre e Carso, zona A. La licenza edilizia è stata rilasciata più segnatamente dall’Ufficio tecnico comunale, il cui resposabile è Giuseppe Bellia.

giovanni blanda