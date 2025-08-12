In attesa di essere visitato perde le staffe e comincia ad inveire e minacciare il personale sanitario. È successo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove un quarantenne disoccupato del posto è stato denunciato per violenza ai danni di incaricati di pubblico servizio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era in ospedale in attesa del suo turno.

Improvvisamente, forse perchè stanco di aspettare, è andato in escandescenza cominciando ad inveire contro il personale sanitario. Poco dopo si sarebbe anche scagliato contro di loro. Qualcuno ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine con i carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto e hanno bloccato l’esagitato. L’uomo è stato infine denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica.