Il Comune di Licata ha avviato gli interventi di bonifica della discarica a cielo aperto lungo la S.S. 115, nelle vicinanze del Lido Casale e Lido Cona. È già iniziata la rimozione dell’amianto e di altri rifiuti speciali, grazie a una gara per l’affidamento dello smaltimento di materiali pericolosi.

Nei prossimi giorni Licata Ambiente interverrà per raccogliere i sacchi abbandonati lungo la strada e successivamente, il Comune provvederà alla rimozione degli sfabbricidi (materiali da demolizione).

“Stiamo lavorando per restituire decoro e sicurezza al nostro territorio. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini”, dichiara il sindaco di Licata Angelo Balsamo.