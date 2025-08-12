È stato portato a termine il progetto per l’installazione delle nuove telecamere di sicurezza su tutto il territorio comunale, finanziato dal Ministero dell’Interno con compartecipazione del Comune di Siculiana. Le telecamere, di ultima generazione, sono state posizionate in punti strategici e aree pubbliche per prevenire reati, atti vandalici e migliorare il controllo del territorio. Le immagini saranno monitorate in tempo reale dalla centrale operativa e, in caso di eventi specifici, potranno essere utilizzate per indagini o accertamenti.

“Un importante passo avanti in termini di sicurezza urbana, tutela del patrimonio e protezione dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: garantire una comunità più sicura, vivibile e protetta, per residenti, visitatori, automobilisti e pedoni. Continuiamo a costruire una Siculiana più moderna e sicura”, dichiara il sindaco Peppe Zambito.