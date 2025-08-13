Burgio in provincia di Agrigento, Sortino in provincia di Siracusa e Licodia Eubea in provincia di Catania sono Città dell’Olio. Su iniziativa delle amministrazioni comunali sono entrate a far parte dell’Associazione nazionale che raccoglie più di 530 Comuni ed Enti impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva, nella valorizzazione del paesaggio e nella lotta all’abbandono dei terreni olivicoli.

Con il loro ingresso salgono a quota 37 le Città dell’Olio della Sicilia che vede crescere il proprio protagonismo nello sviluppo dell’olivicoltura. Burgio è un piccolo paesino famoso per le campane, il museo della ceramica, le mummie e il suggestivo Castello Saraceno. Sortino, invece, sorge su una terrazza rocciosa della porzione orientale del tavolato degli Iblei ed è nota come “la città del miele” perché qui l’apicoltura è una tradizione molto antica. La sua storia è indissolubilmente legata al celebre sito della necropoli di Pantalica (XIII sec. a.C.) all’interno di un territorio riconosciuto dall’UNESCO come “Patrimonio dell’Umanità”. Licodia Eubea, infine, è un grazioso paesino che sorge a 600 metri di altezza sul livello del mare, sul versante nord-occidentale dei Monti Iblei e si adagia su due colli, quello del Castello medievale e quello del Calvario. Tra i due colli giace il quartiere Carmine con l’omonima chiesa.

“Con l’adesione alle Città dell’Olio abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione ai nostri produttori di olio EVO e confermare il nostro impegno nel promuovere la diffusione della cultura dell’olio EVO e scommettere sul turismo dell’olio” ha dichiarato il Sindaco di Burgio Vincenzo Galifi.

“Siamo felci di aver raccolto questa opportunità che ci permetterà di investire energie nuove in un percorso di valorizzazione dell’olivicoltura locale attraverso l’organizzazione di eventi come la “Merenda nell’Oliveta” e la “Camminata tra gli Olivi” e la partecipazione a progetti ambiziosi come il “Club di prodotto” che daranno lustro e visibilità alle nostre eccellenze” ha commentato il Sindaco di Sortino Vincenzo Parlato.

“Per il nostro Comune entrare a far parte di questa rete vuol dire lavorare in sinergia per la valorizzazione e il recupero del patrimonio olivicolo della nostra terra – ha dichiarato Santo Randone, Sindaco di Licodia Eubea – siamo pronti a fare la nostra parte a sostegno dei nostri olivicoltori, aderendo a tutte le progettualità di cui si fa promotrice dall’Associazione nazionale Città dell’Olio”

“Un riconoscimento importante che valorizza l’impegno della Sicilia nella promozione della cultura dell’olio extravergine di oliva e delle eccellenze del territorio. Ringrazio le Amministrazioni di Burgio e di Sortino per averci scelto dimostrando di avere a cuore l’olivicoltura. Il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Sicilia in queste adesioni ha avuto un ruolo di stimolo. Faccio dunque i miei complimenti alle Giunte dei due Comuni con cui lavoreremo fianco a fianco alle tante progettualità in atto su temi per noi strategici: turismo dell’olio, agricoltura sostenibile, contrasto all’abbandono dei terreni agricoli e valorizzazione del paesaggio olivicolo” ha dichiarato il Vicepresidente nazionale e Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della SiciliaGiosuè Catania.