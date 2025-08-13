Con decreto sindacale firmato dal capo dell’Esecutivo Vito Terrana, rimane chiuso, giovedì 14 agosto, il Comune di Campobello di Licata, fatta eccezione degli uffici di Polizia municipale e del cimitero. La ragioni delle decisione: contenere il consumo di energia elettrica, meno personale in servizio e pochi utenti che si recano agli uffici municipali. Il municipio riaprirà i battenti lunedì 18 agosto.
giovanni blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Comune di Campobello di Licata chiuso fino al 17
Comune di Campobello di Licata chiuso fino al 17
Con decreto sindacale firmato dal capo dell’Esecutivo Vito Terrana, rimane chiuso, giovedì 14 agosto, il Comune di Campobello di Licata, fatta eccezione degli uffici di Polizia municipale e del cimitero. La ragioni delle decisione: contenere il consumo di energia elettrica, meno personale in servizio e pochi utenti che si recano agli uffici municipali. Il municipio riaprirà i battenti lunedì 18 agosto.