Con decreto sindacale firmato dal capo dell’Esecutivo Vito Terrana, rimane chiuso, giovedì 14 agosto, il Comune di Campobello di Licata, fatta eccezione degli uffici di Polizia municipale e del cimitero. La ragioni delle decisione: contenere il consumo di energia elettrica, meno personale in servizio e pochi utenti che si recano agli uffici municipali. Il municipio riaprirà i battenti lunedì 18 agosto.
giovanni blanda


